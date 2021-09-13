أمير القصيم يثمن جهود “التعليم” تجاه إطلاق مبادرة “سقيا آمنة “

بارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مبادرة الإدارة العامة للتعليم بالقصيم والمتمثلة في مبادرة “سقيا آمنة” وتهدف الى توفير 5 ملايين عبوة مياه للطلاب والطالبات ، تطبيقاً للإجراءات الصحية الآمنة .

وثمن أمير القصيم لمدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح وكافة الزملاء والزميلات بقطاع التعليم، إطلاق هذه المبادرة التي تؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية خلال جائحة كورونا ولضمان سلامة الطلاب والطالبات ، وتوفير بيئة صحية آمنة.

وأعرب عن تقديره للرعاة الداعمين للمبادرة من شركات المياه بالمنطقة ، مؤكدا أن ذلك دليلا على استشعارهم للمسؤولية المجتمعية لسلامة ابنائنا وبناتنا في مدارس التعليم ، مقدرالهم جهودهم ودعمهم متمنيا استمرارية مثل هذه المبادرات التي تدعم الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا .