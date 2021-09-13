فجر الأحمري..طفلة تحطم الأرقام القياسية في الغوص تحت الأعماق

المناطق- تبوك- فايز السميري:

حطمت الطفلة فجر الأحمري ذات الثماني سنوات رقما قياسيا جديدا في مجال الغوص بالمياه المفتوحة كونها أول وأصغر طفلة بهذا العمر تدخل مجال الغوص تحت الأعماق.

وحملت الطفلة رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزآل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نيابة عن المرأة بالمملكة، وذلك بعد أن تم توفير كافة الفرص لهن في شتى المجالات لخدمة المجتمع من خلال العمل بالمؤسسات الحكومية وقطاعات الدولة وقيادة السيارة وغيرها من المجالات الكفيلة بحياة كريمة وسعيدة.

كما نقلت الطفلة فجر رساله للنساء بدعمها لتواصل مسيرتها الرياضية في مجال الغوص، موضحة إن الفضل يعود لقدوتها في مجال الغوص شقيقها الغواص الأصغر عربياً ( بتال) الذي سبقها و حقق اللقب بعمر الخمس سنوات وساهم بتشجيعها وتدريبها لخوض هذه التجربة وكذلك للأكاديميات الرياضية العسكرية بتبوك التي فتحت المجال لتدريبها وزميلاتها، ولمدربها نايل العمراني الذي استطاع توصيل المعلومات الدقيقة والمهارات المتقنة بكل سهولة إليها ولكافة مدربيها. .

وقد شاركت هي وشقيقها بتال فرحة الوطن بعيده الـ91 بلوحة تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورفعا راية التوحيد بالأعماق.

وأكدت الغواصة فجر الأحمري على أنها ستواصل الاجتهاد في الوصول للأرقام القياسية والمشاركة بالمنافسات سواء محليا او خارجيا بهدف رفع الراية الخضراء خفاقة وإثبات أن المرأة السعودية ناجحة متي ما وجدت الدعم والتشجيع بكافة المجالات .