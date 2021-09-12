بعد تعيينه نائبا لوزير الرياضة.. 5 محطات بارزة في حياة بدر القاضي

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http://almnatiq.net/?p=1027475

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على تعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

 

وفيما يلي نرصد أبرز المحطات في تاريخ بدر القاضي:

  • حصل بدر القاضي على بكالوريوس الإدارة المالية في كلية الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2004
  • درس بعد ذلك في كلية هارفارد للأعمال، بجانب ماجستير في الإدارة الرياضية في كلية القانون وإدارة الأعمال ISDE.
  • شغل العديد من المناصب الإدارية في أكثر من شركة بداية من مدير شركة مرورًا بالمدير المالي والرئيس التنفيذي وصولًا إلى رئيس مجلس إدارة.
  • عُين مستشارًا لوزير الرياضة منذ مارس 2020.
  • يمتلك القاضي خبرة واسعة مكنته من الحصول على ثقة القيادة الرشيدة والتعيين في منصب نائب لوزير الرياضة.

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