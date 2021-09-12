بعد تعيينه نائبا لوزير الرياضة.. 5 محطات بارزة في حياة بدر القاضي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية، اشتملت على تعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي نرصد أبرز المحطات في تاريخ بدر القاضي: