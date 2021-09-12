احدث الأخبار

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق
أبرز المواد
 بعد تعيينه نائبا لوزير الرياضة.. 5 محطات بارزة في حياة بدر القاضي
أبرز المواد
 فجر الأحمري..طفلة تحطم الأرقام القياسية في الغوص تحت الأعماق
منوعات
 أمير القصيم يثمن جهود “التعليم” تجاه إطلاق مبادرة “سقيا آمنة “
منوعات
 شاهد.. فيديو يوثق لحظة سقوط قائد مركبة من أعلى قمة جبلية
منوعات
 تعرف على أبرز أعراض سرطان القولون.. ونصيحة ذهبية من خُبراء الصحة العامة
منوعات
 التجارة تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية
منوعات
 ماجد المزيد: سنواصل العمل لبناء قطاع الأمن السيبراني
محليات
 القاضي يرفع الشكر للقيادة على تعيينه نائباً لوزير الرياضة
أبرز المواد
 لجنة الحكام تتيح للأندية استماع تسجيلات حكام الـ«VAR»
أبرز المواد
 سجل حافل من الإنجازات..من هو ماجد المزيد المحافظ الجديد لهيئة الأمن السيبراني؟
محليات
 شاهد.. خبير: التسويق الإلكتروني يحقق دخل شهري يصل إلى “120” ألف ريال
أبرز المواد
عاجل

أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

عاجل

أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق

أبرز المواد
بعد تعيينه نائبا لوزير الرياضة.. 5 محطات بارزة في حياة بدر القاضي

بعد تعيينه نائبا لوزير الرياضة.. 5 محطات بارزة في حياة بدر القاضي

أبرز المواد
فجر الأحمري..طفلة تحطم الأرقام القياسية في الغوص تحت الأعماق

فجر الأحمري..طفلة تحطم الأرقام القياسية في الغوص تحت الأعماق

منوعات
أمير القصيم يثمن جهود “التعليم” تجاه إطلاق مبادرة “سقيا آمنة “

أمير القصيم يثمن جهود “التعليم” تجاه إطلاق مبادرة “سقيا آمنة “

منوعات

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق
http://almnatiq.net/?p=1027484
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس لهذا اليوم الاثنين، مؤكداً على استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدن بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

 

وقال المركز في تقريره، إنه من المتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي )، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدد من المناطق 

الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدد من المناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*