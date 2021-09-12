بتجارب سريرية.. الصين تعلن عن تطوير لقاح لمواجهة سلالتي “دلتا” و “بيتا”

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قال جو جينغجن أمين الحزب الشيوعي الصيني، إن الشركة الصينية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية ساينوفارم طورت لقاحاً يستهدف بوجه الخصوص سلالتي بيتا الجنوب أفريقية ودلتا الهندية المتحورتين وراثياً، وكشف أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية لهذا اللقاح تمت بنجاح.

وبحسب التليفزيون الصيني؛ فإن مسؤولين صحيين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رجحوا أن من المحتمل أن يتم بحلول نهاية أكتوبر القادم إقرار استخدام لقاح فايزر-بيونتك لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

ويتوقف هذا الجدول الزمني على التوقعات بأن تتمكن شركة فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية من تقديم بيانات تجارب سريرية كافية لمنحهما الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحهما على تلك الفئة العمرية بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع لهيئة الغذاء والدواء أن تتخذ قرارها في الشأن في غضون ثلاثة أسابيع من تسلمها البيانات السريرية المطلوبة.