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القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة

القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة
http://almnatiq.net/?p=1027495
المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، لارتكابهم 27 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاستيلاء على بضائع وأموال، وتجاوزت قيمة المسروقات مبلغ (600,000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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