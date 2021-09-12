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الفيصل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

الفيصل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين
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المناطق - واس:

رفع عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأعرب الفيصل في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.

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