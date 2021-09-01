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جمعية القلب الأمريكية تكشف عن رياضة تقلص مخاطر الموت المبكر بنسبة 32%

جمعية القلب الأمريكية تكشف عن رياضة تقلص مخاطر الموت المبكر بنسبة 32%
http://almnatiq.net/?p=1027502
المناطق - وكالات:

أصدرت جمعية القلب الأمريكية دراسة مهمة عن الصحة القلبية للإنسان وتم تقديم نتائجها في مؤتمر علم الأوبئة والوقاية ونمط الحياة وصحة القلب، والأوعية الدموية لعام 2021 التابع لجمعية القلب الأمريكية ونشرها موقع إكسبريس.

 

وأكدت الدراسة أن المشي هو شكل من أشكال التمرين الرائع للجسم والعقل، لكنها طرحت السؤال: كم عدد الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لجني الفوائد الصحية المقصودة منه، وأشارت الدراسة أن المشاركين فيها اتخذوا المزيد من الخطوات في دفعات قصيرة فترة أطول، بغض النظر عن عدد الخطوات التي قطعوها في مشي أطول دون انقطاع.

 

وبحلول الوقت الذي وصل فيه شخص ما إلى 4500 خطوة في اليوم، قيل إن الفوائد الصحية قد استقرت، وقد ارتبطت كل زيادة أولية بمقدار 1000 خطوة يوميًا بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 28%، خلال فترة متابعة مدتها ست سنوات.

 

وبالتوازي مع ذلك، فإن المشاركين الذين قطعوا أكثر من 2000 خطوة يوميًا في نوبات متواصلة انخفض لديهم خطر الموت بنسبة 32%.

 

وعلق مؤلف الدراسة الرئيسي، كريستوفر مور – طالب دكتوراه في علم الأوبئة بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل – على العمل، قائلا: “إن التقدم التكنولوجي الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة سمح للباحثين بقياس اندفاعات قصيرة من النشاط، بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء”، لافتًا إلى أن المزيد من الأبحاث تشير إلى أن أي نوع من الحركة أفضل من البقاء في وضع الجلوس.

 

بالنسبة للدراسة، فقد ارتدت 16732 امرأة عداد خطوات الخصر الذي يقيس خطواتهن اليومية وأنماط المشي لمدة أربعة إلى سبعة أيام.

 

 

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