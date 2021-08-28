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أول تعليق لـ “محمد صلاح” بعد دخوله نادي الـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي

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أول تعليق لـ “محمد صلاح” بعد دخوله نادي الـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي

أول تعليق لـ “محمد صلاح” بعد دخوله نادي الـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=1027504
المناطق_ وكالات

عبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بوصوله للهدف رقم 98 مع الريدز ودخوله نادي الـ 100، جاء ذلك بعد الفوز على فريق ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

 

وقال صلاح في تصريحات صحفية، إن تسجيل هذا الكم من الأهداف مع ليفربول، أمر غير اعتيادي، بحسب صحيفة روزا اليوسف المصرية.

 

وأضاف محمد صلاح، أنه كان يشارك في مركز الجناح طوال الوقت، وأنه من الصعب تحقيق مثل هذا الرقم من تسجيل الأهداف، وأنت تلعب في هذا المركز، “لكن الأمر الأكثر أهمية لي هو مساعدة الفريق على الفوز”.

 

وأعرب صلاح عن سعادته الشديدة بتسجيل 98 هدفًا مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، وتوجه بالشكر لزملائه على ما يفعلونه له من صناعة الأهداف مع الفريق.

 

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