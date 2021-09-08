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أبرزها القضاء على نزلات البرد.. دراسة جديدة تكشف 5 فوائد سحرية لـ”الزنك”

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أبرزها القضاء على نزلات البرد.. دراسة جديدة تكشف 5 فوائد سحرية لـ”الزنك”

أبرزها القضاء على نزلات البرد.. دراسة جديدة تكشف 5 فوائد سحرية لـ”الزنك”
http://almnatiq.net/?p=1027518
المناطق_ وكالات

بينت دراسة جديدة، فوائد مادة الزنك ومميزاتها، سواءً كان عن طريق الأطعمة الغنية بالزنك، أو من خلال المكملات التي تحتوي على مادة الزنك وتباع في الأسواق.

 

حيث كشفت دراسات سابقة عن فوائد تربط بين الحصول على الزنك ومعالجة نزلات البرد، لكن الدراسات الجديدة أثبتت أن للزنك فوائد واسعة النطاق لم يسلط عليها الضوء سابقًا، وبحسب المقال المنشور في مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية، توجد 5 فوائد مثبتة علميًا لتناول مكملات الزنك، منها فوائد جديدة أثبتت حديثًا.

 

الزنك يبعد نزلات البرد خلال 24 ساعة

تشير الدلائل إلى أنه إذا تم تناول مستحلبات الزنك أو شرابها في غضون 24 ساعة بعد ظهور أعراض البرد، فيمكن أن تساعد هذه المكملات في تقصير مدة المرض بنزلات البرد، أي تسرع العلاج.

 

الزنك يسرع التئام الجروح

أشارت مؤسسة “مايو كلينك” البحثية، إلى أن “الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الجلد ومستويات منخفضة من الزنك قد يستفيدون من مكملات الزنك التي تؤخذ عن طريق الفم” لحل هذه المشكلة.

ونوه مركز الأبحاث إلى أن الزنك يلعب دورا في تقليل العدوى القوية والمواد الميتة عبر تعزيز أنظمة الدفاع الداخلية وتحسينها، ويعمل الإفراز المستمر لأيونات الزنك التي تحفز الاندمال الظهاري للجروح في الأفراد العاديين، بحسب اقتباس عن الدراسات.

 

الزنك يزيل حروق الشمس ويعالج الكولاجين المتكسر

وبدورها، تنوه مؤسسة هارفارد الطبية إلى أن “أكسيد الزنك كان يستخدم في المراهم لعلاج الجروح، كما هو مذكور في النصوص الطبية اليونانية القديمة. أما اليوم، لا يزال أكسيد الزنك يعتبر علاجًا جلديًا شائعا بدون وصفة طبية” لحالة حروق الشمس.

وبحسب المؤسسة الطبية العريقة: “يمكنه تخفيف وتجنب حروق الشمس عن طريق عكس الأشعة فوق البنفسجية بحيث لا تخترق الجلد. كما أنه يستخدم الزنك لعلاج حالات الجلد الملتهبة مثل الحروق والأكزيما وطفح الحفاضات لدى الأطفال”.

 

الزنك يساعد الأطفال عند معاناتهم من مشاكل هضمية

تطرقت مؤسسة “مايو كلينك” البحثية، إلى وجود فائدة أخرى لهذا العنصر، حيث ان تناول مكملات الزنك عن طريق الفم يمكن أن يقلل من أعراض الإسهال لدى الأطفال الذين يعانون من مستويات منخفضة من الزنك، بسبب سوء التغذية.

 

الزنك يتحكم بضغط الدم

وفقًا لدراسة حديثة نشرت في مجلة “Nature”، قد يكون العنصر الكيميائي (الزنك) فعالًا لتنظيم ضغط الدم، وهو اكتشاف جديد ومهم جدا.

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