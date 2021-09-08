سائق حافلة بالجوف يقدم الوجبات للطالبات مجانًا منذ 10 سنوات لهذا السبب (فيديو)

محررو المناطق:

قال عايد الوذيمان، سائق الحافلة، الذي ظل يقدم أطعمة ومشروبات لطالبات جامعة الجوف مجانًا طيلة 10 سنوات، إن ما دفعه لهذه المبادرة هو بعد مسافة الجامعة عن منازل الطالبات، حيث يغادرن منازلهن 7 صباحًا حتى 4 عصرًا، إضافة إلى رؤيته لابنته التي لا يكون لديها الوقت لتناول وجبة الإفطار في المنزل بعض الأوقات.

وفي وقت سابق، تداول مغردون صورًا على نطاق واسع، لمواطن يعمل سائق حافلة يقدم أطعمة ومشروبات لطالبات جامعة الجوف، مجانًا طيلة 10 سنوات، حيث تنقلهن الحافلة من وإلى الجماعة يوميًا على عبد 65 كم تقريبا.

وكشف عايد الوذيمان، أنه متقاعد من الدفاع المدني، ويعمل سائقًا للحافلة لملء وقت الفراغ بعد التقاعد، لافتًا إلى أن تقديمه الضيافة التي تحتوي على أطعمة ومشروبات للطالبات ليس فكرة جديدة، بل مضى على تنفيذها ما يقارب 10 سنوات.

وأشار أنه يقوم بتقديم وجبات خفيفة من أطعمة ومشروبات للطالبات، وأن الهدف من ذلك لم يكن التصوير أو الظهور أمام الناس، مؤكدًا على التزامه بتطبيق جميع الاحترازات الصحية ومسافات التباعد الاجتماعي داخل الحافلة، حيث لا يسمح بجلوس طالبتين بجانب بعضهما بنفس المقعد.