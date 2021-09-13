العثور على مهندس مصري مقتول بعد اختفائه بـ 10 أيام.. وزوجته تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة

المناطق - وكالات:

اختفى لمدة 10 أيام متواصلة قبل ولادة طفله الثاني بساعات، وخلال فترة اختفائه، قامت قوات الشرطة بتكثيف جهودها لكشف الغموض، لكن النتيجة كانت صادمة

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من العثور على جثة المهندس أحمد عاطف، معيد بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، مقتول أسفل كوبري الجامعة في نهر النيل.

من جانبها قالت زوجة المهندس عاطف إلى أن مكالمتها الأخيرة معه كانت قبل ولادة طفلهما الثاني، موضحة إنه اتصل بها ليلاً، حيث أبلغها أن السيارة تعطلت به هو وصديقه في الطريق أثناء ذهابهما إلى أحد أصدقائه ليقترض منه مبلغ من المال من أجل عملية الولادة، حسب “العربية.نت”

وأكدت الزوجة أنها قامت بالاتصال بزوجها مرة أخرى لمعرفة سبب تأخره ولكن لم تستطع الوصول إليه حيث كان هاتفه مغلقًا، وظلت في انتظار تفاصيل جديدة عنه حتى وضعت طفلها قبل أن تعلم خبر وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بالواقعة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة التي صرحت بالدفن.