القاتل المتسلل.. طوله 50 سنتمترًا ويشكل رعبًا على الحيتان وأسماك القرش (فيديو)

بسبب شكله المخيف، ألقت مجلة علمية شهيرة الضوء على أحد مخلوقات البحار الغريبة جدًا، في وقت وصفتها بـ «الكائن الفضائي»، وذلك بسبب شكل أسنانه الذي يشبه إلى حد ما شكل أسنان المخلوقات الفضائية المخيفة التي يتم عرضها بأفلام هووليود.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، نقلًا عن مصادر علمية، فقد تتسلل في أعماق المحيطات سمكة غريبة بعيون خضراء أشبه بعيون «المخلوقات الفضائية»، بجسمها العجيني الغريب ولونها الأغرب الشبيه بالأشباح مع صفوف من الأسنان المدببة، لتنفذ هذه السمكة سلسلة «عضات خاطفة دائرية» في أعماق المحيط تاركة ضحاياها بندوب لا تفرقهم مدى الحياة.

أسماك القرش هذه، التي يطلق عليها العلماء اسم Cookiecutter، تشتهر بالتسلل والقيام بنزع قطع صغيرة على شكل دائرة من أسماك القرش والحيتان الأكبر منها بكثير.

وذكر بحث جديد نشر في مجلة Live Science العلمية، أن هذا القاتل المتسلل الذي يبلغ طوله حوالي 50 سنتمترا فقط، لا يشكل رعبا على الحيتان وأسماك القرش فقط، بل على جميع المخلوقات البحرية الأخرى من جميع الأحجام.

والملاحظات الأولى السابقة التي سجلها العلماء لهذه السمكة، كانت عبارة عن علامة دائرية من اللحم انتشلتها من الحيتان والقروش الكبيرة، لكن اتضح من خلال الدراسات أن أسماك القرش هذه تتغذى أيضًا على الحيوانات الموجودة في قاع السلسلة الغذائية، الأمر الذي يمنحها دورًا فريدًا وهامًا في النظام البيئي للمحيطات.

ونقلت وكالات الأنباء، عن الأستاذ المساعد في كلية العلوم البحرية في جامعة ديلاوير الأمريكية، والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة، آرون كارلايل، قوله إن هذه الأسماك «تتغذى على كل شيء بدءًا من أضخم وأخطر الحيوانات المفترسة، مثل أسماك القرش البيضاء، وكل ما يمكنك تخيله، وصولاً إلى أصغر المخلوقات الصغيرة»، مشيرة إلى عدم وجود مخلوق يستطيع فعل شيء مماثل لما يفعله هذا القرش.

وتعيش أسماك قَالَب الكُعَيكَة أو ما يطلق عليه بالقرش السِيجَاريّ أو Isistius brasiliensis” (Cookiecutter shark)” في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية ويمكن أن تعيش في أعماق تزيد عن 4920 قدمًا (1500 مترا)، وفقًا للدراسة.