8 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

المناطق- وكالات:

سلط موقع weightwatchers الضوء على الدهون الغذائية، ودورها في زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن الدهون الغذائية من المغذيات الكبيرة التي توفر الطاقة للجسم والتي يحتاجها الإنسان بشدة.

ونقل الموقع، عن مختصة التغذية أليسا رومزي، قولها، إن الجسم يحتاج إلى الدهون لامتصاص الفيتامينات A وD وE وK، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل اللايكوبين وبيتا كاروتين.

وكما تقول خبيرة التغذية باتريشيا بانان، مؤلفة كتابEat Right when Time Is Tight، تساعد الدهون أيضا على الشعور بالشبع أكثر، حيث تنتقل الدهون عبر الجهاز الهضمي، وتحفز الدهون إفراز هرمون يسمى كوليسيستوكينين الذي يرسل إشارات الامتلاء إلى الدماغ.

يأتي هذا في وقت فيه تشير التوصيات العامة المتعلقة بالمغذيات الكبيرة التي وضعتها الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن الدهون يجب أن تشكل 20-35% من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة لدعم الصحة المثلى.

وذكر اخصائي التغذية المسجل بريان سانت بيير، مدير التغذية في شركة Precision Nutrition، أن أنواع الدهون التي تتناولها مهمة أيضًا، مقدمًا قائمة بالدهون الصحية مقابل الدهون غير الصحية، جنبًا إلى جنب مع بعض مصادر الطعام المغذية التي يجب وضعها على المائدة.

والدهون غير مشبعة، هي الدهون «الصحية» التي يوصي معظم الخبراء بالتركيز عليها في نظامك الغذائي. وتأتي الدهون غير المشبعة في شكلين: أحادية غير مشبعة ودهون غير مشبعة متعددة كلاهما يلعب دورا في بناء الخلايا والحفاظ عليها.

وبحسب الموقع، تساعد الدهون غير المشبعة أيضا في التحكم في مستويات الكوليسترول الضار LDL، والتي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب أو الإصابة بالسكتة الدماغية.

توجد الدهون الأحادية غير المشبعة في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون والكانولا وزيوت القرطم. تحتوي الأفوكادو وزبدة الفول السوداني وبعض المكسرات والبذور أيضًا على دهون أحادية غير مشبعة.

تتركز الدهون المتعددة غير المشبعة بشكل كبير في بذور عباد الشمس، وكذلك الزيوت المشتقة من فول الصويا والذرة وعباد الشمس.

توجد أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، وهي أيضًا جزء من فئة غير المشبعة المتعددة، في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والسلمون المرقط والرنجة، وكذلك زيت الكانولا والجوز وبذور الكتان.

ومن بين الدهون غير المشبعة، والتي تنصح لورين أنتونوتشي، أخصائية التغذية المسجلة ومالكة Nutrition Energy في مدينة نيويورك، اللحصول على مزيد منها ودمجها في كل وجبة، الأفوكادو، والبيض، والأسماك الدهنية، والمكسرات، وزيت الزيتون، والبذور، وزبدة البذور والمكسرات (مثل الفول السوداني، الزيتون)