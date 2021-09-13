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تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”

تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”

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تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”

تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”
http://almnatiq.net/?p=1027571
محررو المناطق:

قالت مصادر مطلعة، إن الجاني الذي قتل والديه في حي الشرائع بمكة، يعاني من اعتلالات نفسية.

 

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة، والذي هجم عليهما بسلاح أبيض؛ ما نتج عنه وفاة والدته على الفور، فيما توفي والده متأثرًا بإصابته في المستشفى.

 

وبحسب المصادر، فإن الجاني (32 عامًا) يعاني من اعتلالات نفسية، وسبق ادعى أنه “المهدي”، إضافة إلى أنه يعمل بأحد القطاعات الأمنية، ومتزوج ولديه 3 أبناء.

 

وأوضحت المصادر، أن الجاني بعد ارتكابه جريمة القتل، قبل صلاة الظهر بلحظات، توجه للذهاب إلى منزله بحي “الخضراء”، الذي تم فيه إلقاء القبض عليه.

 

وأكدت المصادر، أن حالة الجاني تدهورت وهو الأمر الذي جعل والده يتردد به على المشايخ، من أجل الرقية الشرعية لأكثر من سنة، فيما لا تزال التحقيقات جارية، تمهيدًا لإحالته غدًا إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة.

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