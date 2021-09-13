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العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف

العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف

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العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف

العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف
http://almnatiq.net/?p=1027584
محررو المناطق:

نجا مواطن كفيف من الهدا بمحافظة الطائف، من الافتراس على يد الكلاب الضالة بمنتزهات الهدا بالمحافظة، بعد أن حال إعلامي بينه وبين الكلاب.

 

وروى الإعلامي- رفض ذكر اسمه- في تصريحات صحفية في وقت سابق: “كنت رفقة أسرتي بأحد المنتجعات بمنطقة الهدا بمحافظة الطائف القريبة من أحد الفنادق المشهورة، وقبيل مغادرتنا للمنتجع والتوجه لمكة المكرمة في حدود الساعة الثالثة والنصف فجراً، ذهلت من منظر الكلاب الضالة وهي تلاحق رجلا يتعثر في المشي”.

 

وأوضح الإعلامي، أنه شاهد الرجل في بادئ الأمر يتعثر فيما الكلاب تلاحقه وسط تعالي أصواتها وهي تقترب منه، مؤكدًا أنه شعر أن الرجل في حاله غير طبيعية، إلا أنه عند الاقتراب منه لمعرفه وضعة اتضح بأنه مواطن كفيف.

 

وكشف الإعلامي، أن الكلاب كانت تحاصر المواطن، فيما الأخير أصابه الخوف والهلع من محاولة الكلاب افتراسه وشل حركته، مشيرًا إلى أنه قام هو وعددًا من الشباب المتواجدين بالقرب من الموقع بإنقاذ الرجل، وحمله، ومحاولة إيصاله إلى منزله، وإبعاد الكلاب الضالة عنه، مؤكدًا تقديم بلاغ للجهات الأمنية عن وضع الرجل الكفيف قبل إيصاله لذويه.

 

ويطالب العديد من زوار المنتزهات والفنادق والمنتجعات بمنطقة الهدا، الجهات المعنية والمختصة، حلًا لمشكلة انتشار الكلاب الضالة، تخوفًا من إيذائها الأطفال أو كبار السن.

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