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“المخامير” تخطف عقل السفير الياباني.. والأخير يسأل عن طريقة طهيها

“المخامير” تخطف عقل السفير الياباني.. والأخير يسأل عن طريقة طهيها
http://almnatiq.net/?p=1027594
محررو المناطق:

خرج السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، ليسأل عن طريقة طهي وجبة “المخامير”، التي تعد من وجبات التراث السعودي القديم، وذلك عقب أن قدمت له كهدية خلال زيارته إلى محافظة شقراء.

 

وفي وقت سابق، نشر السفير الياباني، مقطع فيديو له خلال مأدبة غداء جمعته بمحافظ شقراء عادل البواردي، على وجبة “مفطح”، إذ لفت الأنظار خلال محاولته تناول “المفطح”، محاولًا تقليد المحافظ في طريقة أكله ونجح في ذلك في النهاية.

 

وذكر السفير الياباني، أنه تناول “المخامير” في وجبة الغداء خلال زيارته لمحافظة شقراء، كما قُدمت له “مخامير” غير مطهية كهدية، متسائلًا عن طريقة طهيها.

 

https://twitter.com/FumioIwai/status/1437023378817290240?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1437023378817290240%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F564929

 

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