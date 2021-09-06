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الجوازات: حالة واحدة لعودة الوافد بعد خروجه من المملكة مُرحّلًا

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الجوازات: حالة واحدة لعودة الوافد بعد خروجه من المملكة مُرحّلًا

الجوازات: حالة واحدة لعودة الوافد بعد خروجه من المملكة مُرحّلًا
http://almnatiq.net/?p=1027596
محررو المناطق

قالت المديرية العامة للجوازات، إن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

ورد حساب “الجوازات” على سؤال شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” كان نصه، “استفسر عن إمكانية العودة إلى المملكة بعد 5 سنوات من خروجه مرحلًا”.

 

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، بأنه لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، يشترط استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، وأنه يلزم استكمال تلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا داخل البلاد قبل المغادرة.

 

 

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