احدث الأخبار

كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل سرقة مدرسة بجازان.. حيلة الحارس الماكرة أوقعت المتهمين
أبرز المواد
 البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث
أبرز المواد
 العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف
أبرز المواد
 علماء أوبئة: “كورونا” قد يصبح في المستقبل مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”
أبرز المواد
 8 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 القاتل المتسلل.. طوله 50 سنتمترًا ويشكل رعبًا على الحيتان وأسماك القرش (فيديو)
أبرز المواد
 العثور على مهندس مصري مقتول بعد اختفائه بـ 10 أيام.. وزوجته تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة
أبرز المواد
 سائق حافلة بالجوف يقدم الوجبات للطالبات مجانًا منذ 10 سنوات لهذا السبب (فيديو)
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يكشف طريقة استبدال عقد الإيجار القديم قبل أيام من انتهائه 
أبرز المواد
 ٢٠ توصية لمهرجان الصفري.. وجمعية نسائية للصناعات التحويلية في بيشة
المناطق
 أبرزها القضاء على نزلات البرد.. دراسة جديدة تكشف 5 فوائد سحرية لـ”الزنك”
أبرز المواد
كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل سرقة مدرسة بجازان.. حيلة الحارس الماكرة أوقعت المتهمين

كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل سرقة مدرسة بجازان.. حيلة الحارس الماكرة أوقعت المتهمين

أبرز المواد
البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث

البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث

أبرز المواد
العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف

العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف

أبرز المواد
علماء أوبئة: “كورونا” قد يصبح في المستقبل مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد

علماء أوبئة: “كورونا” قد يصبح في المستقبل مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد

أبرز المواد

كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل سرقة مدرسة بجازان.. حيلة الحارس الماكرة أوقعت المتهمين

كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل سرقة مدرسة بجازان.. حيلة الحارس الماكرة أوقعت المتهمين
http://almnatiq.net/?p=1027599
محررو المناطق:

واصلت شرطة جازان التحقيق، في واقعة سرقة ممتلكات مدرسة للبنات، بعدما جرى نقلها إلى موقع آخر، في وقت أوقفت فيه بعض المتورطين، فيما لا يزال البحث عن آخرين جاريًا.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن حارس المدرسة مهد للمتهمين دخول المدرسة، بعد إقناعهم له بحصوله على مبلغ مالي، قبل أن يبلغ عنهم لدى رئيسه في العمل، لإخراج نفسه من التورط معهم، والذي بدوره أخبر الجهات المختصة التي باشرت الحادثة، وعاينت الموقع، وكشفت تحقيقاتها تورط الحارس مع 5 متهمين آخرين.

 

وبحسب المصادر، ساهمت كاميرات المراقبة بمنزل أحد مجاوري المدرسة، يعمل مديرًا لإحدى المدارس، أولى خطوط القضية، إذ جرى التعرف على المتهمين، ومحتويات السرقة التي تبلغ 45 مكيفًا عاديًا، و20 مكيفًا مركزيًا، وأجهزة كمبيوتر.

 

وكشفت المصادر، أن تسجيلات المراقبة أظهرت أن المتورطين دخلوا من البوابة الخلفية بمعرفة وجود حارس المدرسة، وأن أحد المتهمين يعمل بالمندوبية، إلى جانب 3 عاطلين عن العمل، وجرى إيقافهم، والتحقيق معهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*