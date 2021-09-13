كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل سرقة مدرسة بجازان.. حيلة الحارس الماكرة أوقعت المتهمين

محررو المناطق:

واصلت شرطة جازان التحقيق، في واقعة سرقة ممتلكات مدرسة للبنات، بعدما جرى نقلها إلى موقع آخر، في وقت أوقفت فيه بعض المتورطين، فيما لا يزال البحث عن آخرين جاريًا.

وقالت مصادر مطلعة، إن حارس المدرسة مهد للمتهمين دخول المدرسة، بعد إقناعهم له بحصوله على مبلغ مالي، قبل أن يبلغ عنهم لدى رئيسه في العمل، لإخراج نفسه من التورط معهم، والذي بدوره أخبر الجهات المختصة التي باشرت الحادثة، وعاينت الموقع، وكشفت تحقيقاتها تورط الحارس مع 5 متهمين آخرين.

وبحسب المصادر، ساهمت كاميرات المراقبة بمنزل أحد مجاوري المدرسة، يعمل مديرًا لإحدى المدارس، أولى خطوط القضية، إذ جرى التعرف على المتهمين، ومحتويات السرقة التي تبلغ 45 مكيفًا عاديًا، و20 مكيفًا مركزيًا، وأجهزة كمبيوتر.

وكشفت المصادر، أن تسجيلات المراقبة أظهرت أن المتورطين دخلوا من البوابة الخلفية بمعرفة وجود حارس المدرسة، وأن أحد المتهمين يعمل بالمندوبية، إلى جانب 3 عاطلين عن العمل، وجرى إيقافهم، والتحقيق معهم.