احدث الأخبار

البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث
الاقتصاد
 العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف
أبرز المواد
 علماء أوبئة: “كورونا” قد يصبح في المستقبل مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”
أبرز المواد
 8 أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 القاتل المتسلل.. طوله 50 سنتمترًا ويشكل رعبًا على الحيتان وأسماك القرش (فيديو)
أبرز المواد
 العثور على مهندس مصري مقتول بعد اختفائه بـ 10 أيام.. وزوجته تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة
أبرز المواد
 سائق حافلة بالجوف يقدم الوجبات للطالبات مجانًا منذ 10 سنوات لهذا السبب (فيديو)
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يكشف طريقة استبدال عقد الإيجار القديم قبل أيام من انتهائه 
أبرز المواد
 ٢٠ توصية لمهرجان الصفري.. وجمعية نسائية للصناعات التحويلية في بيشة
المناطق
 أبرزها القضاء على نزلات البرد.. دراسة جديدة تكشف 5 فوائد سحرية لـ”الزنك”
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة و سحب و أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث

البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث

الاقتصاد
العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف

العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف

أبرز المواد
علماء أوبئة: “كورونا” قد يصبح في المستقبل مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد

علماء أوبئة: “كورونا” قد يصبح في المستقبل مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد

أبرز المواد
تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”

تفاصيل جديدة بشأن قاتل والديه في حي الشرائع بمكة: ادعى أنه “المهدي”

أبرز المواد

البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث

البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث
http://almnatiq.net/?p=1027606
المناطق - واس

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، تمديد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية؛ الذي يسهم في دعم البحث العلمي، والنهوض به، والاستفادة من مخرجاته في المملكة العربية السعودية وخارجها.

 

وأضاف البنك المركزي في بيان له، أن البرنامج يعزز الدورَ الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميًّا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكًا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال. كما يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزِّز المكانة المعرفية للمملكة.

 

وقال البيان إن المجالات البحثية المستهدفة للبرنامج كلًّا من: المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية، وقطاع التأمين الإسلامي، وإدارة المخاطر المصرفية، والتقنية المالية “الفنتك” ذات العلاقة بالمالية الإسلامية، والحوكمة الشرعية، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية، وستكون ترجمة الأبحاث المختارة في البرنامج عن طريق البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع فريق متخصص في الترجمة، وستختار لجنة التحكيم بالبرنامج أفضل عشرين بحثًا بعد الانتهاء من ترجمة الأوراق البحثية.

 

وتابع المركزي، “سيحصل أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر على مكافأة مقدارها 10 آلاف ريال، فيما سيحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر حتى العشرين على مكافأة مقدارها 5 آلاف ريال، علماً أن انتهاء فترة التقديم على البرنامج ستكون في يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021م”.

روابط ذات صلة

رسميا..السجن 4 سنوات وغرامة مالية لمن زاول أعمال التأمين دون ترخيص

رسميا..السجن 4 سنوات وغرامة مالية لمن زاول أعمال التأمين دون ترخيص
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين ٣٠ أغسطس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين ٣٠ أغسطس
وزير التجارة: المملكة عازمة على زيادة صادراتها الصناعية واستهداف أسواق جديدة

وزير التجارة: المملكة عازمة على زيادة صادراتها الصناعية واستهداف أسواق جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*