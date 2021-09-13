طارق كيال: هاسي لن يستمر طويلًا في الأهلي (فيديو)

محررو المناطق:

توقع المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي، طارق كيال، أن لا يستمر مدرب الأهلي، هاسي طويلًا في منصبه، معربًا في الوقت نفسه عن عدم رضاه عن تعادل الأهلي أمام التعاون.

وتعادل الأهلي أمام التعاون بنتيجة (1-1) ليحقق التعادل الرابع، من مجموع 4 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي، حتى الآن.

وقال كيال، في تصريحات تلفزيونية،أن طريقة مدرب الأهلي، هاسي محفوظة، خاصة أنه كان مدربًا للرائد، مؤكدًا أن هاسي ليس بالمدرب القادر على أن “يشيل الفريق” في الوقت الحالي.

وأوضح المشرف السابق على الأهلي، أن هاسي لن يستمر طويلًا، مشيرا إلى أن الفريق أضاع نقاطاً أمام فرق لا تنافس على صدارة الترتيب، وبالتالي فالأمر صعب للغاية خلال المباريات المقبلة.