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شوهد قبل 3 أيام.. تجدد البحث عن مواطن الرياض المفقود قبل 3 سنوات و30 ألف ريال مكافأة لمن يجده

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شوهد قبل 3 أيام.. تجدد البحث عن مواطن الرياض المفقود قبل 3 سنوات و30 ألف ريال مكافأة لمن يجده

شوهد قبل 3 أيام.. تجدد البحث عن مواطن الرياض المفقود قبل 3 سنوات و30 ألف ريال مكافأة لمن يجده
http://almnatiq.net/?p=1027622
محررو المناطق:

أسرة المواطن عايض فهد القحطاني الذي فقد قبل 3 سنوات بعد أن خرج من شقته في حي غبيرة بمدينة الرياض تُناشد المواطنين مجددًا البحث عنه أو المساعدة في إيجاده.

 

وفي وقت سابق، قالت شقيقة المواطن، أنه كان يسكن بمفرده، وانقطع التواصل معه بعد خروجه يوم الجمعة، الموافق 18 شوال 1441 هـ، مبينة أن كان يرتدي ثوبا وشماغا، ولا يحمل جوالًا أو يقود سيارة.

 

ورصدت الأسرة مكافأة مالية تقدر بـ30 ألف ريال ، مؤكدة في الوقت ذاته أن المفقود الذي يعاني من مرض الصرع، شوهد قبل 3 أيام في حي المرقب، بحسب سبق.

 

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