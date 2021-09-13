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“الوطني للقياس” يختتم المرحلة الأولى من اختبارات “القدرة المعرفية”

“الوطني للقياس” يختتم المرحلة الأولى من اختبارات “القدرة المعرفية”
http://almnatiq.net/?p=1027625
محررو المناطق:

اختتم المركز الوطني للقياس، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، تطبيق المرحلة الأولى أو من اختبار القدرة المعرفية الورقي، الذي استمر لمدة أربعة أيام في 21 مقرًا للرجال و 36 مقرًا للنساء، موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

 

وجرى خلال تطبيق الاختبار، الذي تقدم له قرابة (٥٤) ألف مستفيد ومستفيدة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة.

 

ويقدم هذا النوع من الاختبارات، الذي يأتي بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

 

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

 

وستعقد “الفترة الثانية” من الاختبار في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريباً، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية والاستدلالية والمكانية واللفظية.

 

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