حيل بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة في واتس آب

المناطق- وكالات:

رغم أن شركة واتس آب، توفر للمستخدمين إمكانية حذف الرسائل قبل أن يقرأها المستلم، لكن الشيء الجيد أنه لا يزال بالإمكان قراءة الرسائل حتى بعد حذفها، عبر بعض الحيل البسيطة.

ويقول تقنيون، إنه يمكن إزالة الرسائل من الدردشات الفردية والجماعية، وتتوفر الميزة عبر هواتف أندرويد وآيفون وويندوز، وبعد الحذف يظهر تنبيه مكان الرسالة لدى المستلم بوجود رسالة تم حذفها. ومع ذلك، يتم تخزين الرسالة على هاتفك، ويمكن الكشف عنها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في واتس أب.

وتقوم الأداة بعمل نسخة احتياطية لجميع رسائلك في الساعة 2 صباحًا كل يوم، على الرغم من أنه يمكن تمديد عملية النسخ لتتم أسبوعيًا أو شهريًا فقط، لكن ومع هذا، كيف أقرأ الرسائل المحذوفة؟

يوضح التقنيون أنه لقراءة رسالة محذوفة، قم بإلغاء تثبيت واتس أب على جهازك، ثم قم بتثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات، وبمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى، سيتم إعطاؤك خيارًا لاستعادة الدردشات من النسخة الاحتياطية.

وما عليك سوى تحديد خيار الاستعادة، وستتم استعادة الدردشات الخاصة بك، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، والتي تظهر كما لو لم تتم إزالتها. حتى بدون استخدام النسخ الاحتياطي، يوفر عدد من تطبيقات الطرف الثالث الفرصة للكشف عن رسائل واتس أب المحذوفة، حيث تعرض لك تطبيقات مثل Notification History Log و Notification Log، بحسب موقع 24.

جميع الإشعارات المخزنة في سجل إشعارات أداتك، بما في ذلك تلك الخاصة بمحادثات واتس أب. لكن هذه التطبيقات لها حدودها، حيث يجب أن تكون قد تفاعلت مع الإشعار لقراءته، وهذا يعني تمريره من شريط الإشعارات أو الرسالة العائمة.