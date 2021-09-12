“التعليم” ترفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات إلى 45٪

المناطق - واس:

أسندت وزارة التعليم خلال العام الدراسي الجديد نسبة تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات إلى 45٪؛ لتشمل كافة مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

وكشفت وزارة التعليم أن عملية التوسّع اشتملت في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 1443هـ على زيادة الفصول لاستيعاب الطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد الأطفال المقبولين في الروضات (حكومي – أهلي – أجنبي) 300.329 طفلاً بإجمالي 16.926 فصلاً في مرحلة رياض الأطفال.

وقالت الوزارة ، أن عدد الطلبة في مدارس الطفولة المبكرة وصل إلى (233784) طفلاً في الصفوف الأولية بإجمالي (9122) فصلاً، إلى جانب توفير مقاعد للأطفال من 4-6 سنوات؛ بهدف رفع نسبة مؤشر الالتحاق في رياض الأطفال، والتوسع في افتتاح مدارس الطفولة المبكرة، والتي تستهدف زيادة نسبة إسناد تدريس البنين إلى المعلمات في الصفوف الأولية.

وسعت وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي إلى تطوير طرق التدريس والمناهج المبتكرة، وبناء منظومة تقويم متكاملة للطفل، وبرامج تدريبية نوعية غير متزامنة لمنسوبات رياض الأطفال، إلى جانب تطوير اللوائح والاشتراطات في مرحلة رياض الأطفال، وتطوير اشتراطات وتنظيمات الصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة، وكذلك بناء روضات مستقلة، وبناء فصول لرياض الأطفال في مدارس قائمة، وتأهيل مباني الفتيات لتصبح مدارس طفولة مبكرة، بالإضافة إلى تأهيل مباني البنين لتصبح مدارس طفولة مبكرة.