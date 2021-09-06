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6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

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6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1027654
محررو المناطق

في خطوة لتشجيع السياحة الريفية في المملكة، قام ستة أشقاء بإعادة ترميم قلعة صخرية في جبل سلا لاستقبال السائحين والزوار .

 

قال أحمد الجابري أحد الأشقاء الستة، إن القلعة هي قلعة مهر السياحية تقع في جبل سلا بمحافظة العارضة ترتفع عن سطح البحر بأكثر ١٧٠٠متر بها مناطق سياحية والمناظر الطبيعية والتلال والقلاع والحصون، وعمرها أكثر من ٣٠٠ سنة، آخر من سكنها هو والدي الذي توفي في ال٩٠ من عمره عاش بها الأجداد والأبناء، قاموا بتجهيزها وترتيبها لتكون سكن لهم ولضيوفهم وكانت حماية لهم من الأمطار والحيوانات المفترسة وعاشوا بها حياة هادئة سعيدة.

وتابع الجابري أنه وفقا لرؤية الوطن الجديدة وتطوير السياحة الريفية، “قمنا نحن الأشقاء الستة بترميم وإعادة بناء وتجهيز تلك القلعة وتحويلها إلى مجلس صخري بها مقتنيات تاريخية كثيرة وأصبحت جاهزة لاستقبال الضيوف بجبل سلا، هذه القرية كانت ماضي الآباء وأصبحت مستقبل الأبناء “.

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