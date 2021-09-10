الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين

واوضحت هيئة الطيران المدني، في بيان لها، أن يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من

ذويهم، وتطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوي) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.