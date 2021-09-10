احدث الأخبار

الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين
أبرز المواد
 المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “التعليم” ترفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات إلى 45٪
أهم الاخبار
 “الوطني للقياس” يختتم المرحلة الأولى من اختبارات “القدرة المعرفية”
أبرز المواد
 طارق كيال: هاسي لن يستمر طويلًا في الأهلي (فيديو)
أبرز المواد
 “المخامير” تخطف عقل السفير الياباني.. والأخير يسأل عن طريقة طهيها
أبرز المواد
 الجامعة العربية تحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين
أبرز المواد
 الجوازات: حالة واحدة لعودة الوافد بعد خروجه من المملكة مُرحّلًا
أبرز المواد
 كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل سرقة مدرسة بجازان.. حيلة الحارس الماكرة أوقعت المتهمين
أبرز المواد
 البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث
أبرز المواد
 العناية الإلهية تنقذ كفيف من براثن كلاب ضالة في الطائف
أبرز المواد
 علماء أوبئة: “كورونا” قد يصبح في المستقبل مرضًا روتينيًا مثل نزلات البرد
أبرز المواد
الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين

الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين

أبرز المواد
المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا

المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا

أبرز المواد
“التعليم” ترفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات إلى 45٪

“التعليم” ترفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات إلى 45٪

أهم الاخبار
“الوطني للقياس” يختتم المرحلة الأولى من اختبارات “القدرة المعرفية”

“الوطني للقياس” يختتم المرحلة الأولى من اختبارات “القدرة المعرفية”

أبرز المواد

الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين

الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين
http://almnatiq.net/?p=1027675
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، تعليماتها لشركات الطيران؛ بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.
 
واوضحت هيئة الطيران المدني، في بيان لها، أن يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم، وتطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوي) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
 
وأشارت، إلى أنه ستطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشر عاما فما فوق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، على أن يسري العمل بذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2021 من الساعة الـ 12 ظهرا.

روابط ذات صلة

“الطيران المدني”: منع نقل ركاب “الترانزيت” من الدول المعلَّق القدوم منها عبر مطارات المملكة

“الطيران المدني”: منع نقل ركاب “الترانزيت” من الدول المعلَّق القدوم منها عبر مطارات المملكة
الخطوط السعودية تعلن قرارًا مهمًا بشأن الرحلات الداخلية

الخطوط السعودية تعلن قرارًا مهمًا بشأن الرحلات الداخلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*