الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الاثنين، تعليماتها لشركات الطيران؛ بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.
واوضحت هيئة الطيران المدني، في بيان لها، أن يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم، وتطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوي) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
وأشارت، إلى أنه ستطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشر عاما فما فوق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، على أن يسري العمل بذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2021 من الساعة الـ 12 ظهرا.
الهيئة العامة لـ #للطيران_المدني تُصدر تعليماتها لشركات الطيران بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي. pic.twitter.com/yX1WouSN4s
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) September 13, 2021
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