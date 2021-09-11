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إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي

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إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي

إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي
http://almnatiq.net/?p=1027691
محررو المناطق:

أعلن إعلامي رياضي إيراني، عن إقامة مباراة النصر وتراكتور غدا على ملعب خليفة الدولي بدلا من جاسم بن حمد الخاص بنادي السد في دور الـ 16 بدوري أبطال آسیا.

 

وكانت بعثة فريق النصر، قد غادرت الرياض، مساء يوم الأحد، على متن طائرة خاصة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة تراكتور الإيراني، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدور 16 من دوري أبطال آسيا.

 

وخضع لاعبو النصر والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، يوم السبت الماضي، لإجراء مسحة طبية لفايروس كورونا، وذلك في مقر النادي، فيما أبرم الفريق من ناحية أخرى، صفقة محلية جديدة بعد التوقيع مع هداف دوري الناشئين لكرة القدم مهند براح بعد منافسة مع عدة أندية.

 

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