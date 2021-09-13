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“أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية

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“أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية

“أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية
http://almnatiq.net/?p=1027705
محررو المناطق

كشفت الأخصائية النفسية ابتهاج العرفج، أن تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية إذا كان الشخص مصاب باضطراب ضعف الشهية العصبي، يؤثر الأمر عليه نفسياً وعلى أقرانه.

 

وأضافت العرفج عبر لقاء على الهواء مباشرة في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، اليوم الاثنين، أن بعض الأشخاص وزنهم ضعيف ولكنهم يشعرون بزيادته وهو ما يؤثر عليهم نفسياً وجسدياً.

 

وأوضحت العرفج، بأن هناك نوع آخر من الأشخاص ليس لديهم زيادة وزن ولكنهم يريدون أن يكونوا في حالة رشاقة كبيرة وفي أغلب الأوقات يصابون بالاكتئاب، وتظهر تلك التعليقات في مواقع التواصل أغلب الأحيان.

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