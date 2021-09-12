احدث الأخبار

6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)
أهم الاخبار
 “أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة
أبرز المواد
 إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي
أبرز المواد
 “أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية
أبرز المواد
 أطلق النار على آخر.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
أبرز المواد
 التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 تصل لـ 200 ألف ريال.. “الأمن العام” يوضح عقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي
أبرز المواد
 شوهد قبل 3 أيام.. تجدد البحث عن مواطن الرياض المفقود قبل 3 سنوات و30 ألف ريال مكافأة لمن يجده
أبرز المواد
 حيل بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة في واتس آب
أبرز المواد
 الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين
أبرز المواد
 المملكة تتبرع بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “التعليم” ترفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات إلى 45٪
أهم الاخبار
6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

أهم الاخبار
“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة

“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة

أبرز المواد
إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي

إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي

أبرز المواد
“أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية

“أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية

أبرز المواد

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1027708
محررو المناطق

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

 

وأكد التحالف، اتخاذه إجراءات صارمة لحماية المدنيين، مضيفًا أن محاولات المليشيا العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

روابط ذات صلة

الكويت تدين محاولات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

الكويت تدين محاولات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة
قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في غارات للتحالُف بمأرب

قتلى وجرحى لمليشيات الحوثي في غارات للتحالُف بمأرب
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مفخخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*