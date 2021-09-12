التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

محررو المناطق

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف، اتخاذه إجراءات صارمة لحماية المدنيين، مضيفًا أن محاولات المليشيا العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.