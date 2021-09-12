“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة

محررو المناطق:

حذر حساب أمن الطرق، عبر “تويتر” مستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط.

وقال الحساب: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما قدم الحساب تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة محافظة الطائف، من أن المنطقة قد تشهدُ أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، “لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع”.