‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎

محررو المناطق:

خلال جلسته العادية اليوم الاثنين، دعا مجلس الشورى، إلى دعم وزارة الشؤون الإسلامية ‏والدعوة والإرشاد، عبر استحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء، وفقاً لنظام العقود‎.‎

كما طالب الوزارة بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص مَن يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، مشددًا على الوزارة ضرورة تقويم أساليب الدعوة والإرشاد ‏عن بُعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها‎ .‎

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة ‏الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / ‏‏1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون ‏الإسلامية والقضائية.‏