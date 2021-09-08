احدث الأخبار

‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎
أبرز المواد
 ما حكم جلوس الأب بدون ملابس أمام أطفاله؟
أبرز المواد
 6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)
أهم الاخبار
 “أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة
أبرز المواد
 إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي
أبرز المواد
 “أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية
أبرز المواد
 أطلق النار على آخر.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
أبرز المواد
 التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 تصل لـ 200 ألف ريال.. “الأمن العام” يوضح عقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي
أبرز المواد
 شوهد قبل 3 أيام.. تجدد البحث عن مواطن الرياض المفقود قبل 3 سنوات و30 ألف ريال مكافأة لمن يجده
أبرز المواد
 حيل بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة في واتس آب
أبرز المواد
 الطيران المدني تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين
أبرز المواد
‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎

‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎

أبرز المواد
ما حكم جلوس الأب بدون ملابس أمام أطفاله؟

ما حكم جلوس الأب بدون ملابس أمام أطفاله؟

أبرز المواد
6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

أهم الاخبار
“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة

“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة

أبرز المواد

‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎

‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎
http://almnatiq.net/?p=1027726
محررو المناطق:

خلال جلسته العادية اليوم الاثنين، دعا مجلس الشورى، إلى دعم وزارة الشؤون الإسلامية ‏والدعوة والإرشاد، عبر استحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء، وفقاً لنظام العقود‎.‎

 

كما طالب الوزارة بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص مَن يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، مشددًا على الوزارة ضرورة تقويم أساليب الدعوة والإرشاد ‏عن بُعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها‎ .‎

 

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة ‏الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / ‏‏1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون ‏الإسلامية والقضائية.‏

روابط ذات صلة

كيف سيسهم الانضباط الوظيفي في تحسين أداء الموظف؟.. مختص يجيب

كيف سيسهم الانضباط الوظيفي في تحسين أداء الموظف؟.. مختص يجيب
معايير جديدة لتقييم ومعاقبة الموظفين.. تعرف على أهم مواد نظام الانضباط الوظيفي

معايير جديدة لتقييم ومعاقبة الموظفين.. تعرف على أهم مواد نظام الانضباط الوظيفي
مجلس الشورى يصوت على وثيقة السياسة السكانية للمملكة

مجلس الشورى يصوت على وثيقة السياسة السكانية للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*