‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎

خلال جلسته العادية اليوم الاثنين، دعا مجلس الشورى، إلى دعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود.
كما طالب الوزارة بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص مَن يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، مشددًا على الوزارة ضرورة تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بُعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها .
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الشورى، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
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