“مدينة الملك سعود الطبية” تنجح في إنقاذ عين مريض اخترقتها أداة حادة 

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب وجراحة العيون، في إنقاذ عين مقيم أربعيني، بعدما اخترقت أداة حديدية عينه كان يستعملها في أعمال البناء.

وكشفت المدينة على لسان استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي والمشرف على الحالة الدكتور خالد حسان علّام عن كواليس الحادث.

وقال علام إن المريض كان يستخدم الأدوات في عمله، مما أدى إلى إصابته بشظية حديدية أدت إلى تمزق صلبة العين، حيث قام فريق طبي مناوب مكون من الاستشارية الدكتورة جوهرة الدامري والأخصائي الدكتورة عبدالعزيز العريني بإغلاق العين وعمل الإجراءات الأولية اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية بفريق جراحة الشبكية مكونا من الدكتور علام والدكتور العريني لإزالة الشظية عن طريق إزالة الماء الأبيض والسائل الزجاجي ومن ثم إزالة الشظية الحديدية

ولفت علام إلى أن عملية إزالة الشظية استغرقت ثلاث ساعات، حيث تم استخراج الأداة التي بلغ طولها 17 مليمترًا وهي مقاربة لطول العين كاملة، وكانت شظية حديدية اخترقت العين واستقرت بشبكية المريض متسببة بانفصال الشبكية كاملة وتكون ماء أبيض بالعين.

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، وخاصة النظارات الواقية للعين أثناء ممارسة الأعمال.

جدير بالذكر أن مدينة الملك سعود الطبية قد كشفت في وقت سابق عن استقبال قرابة 3 آلاف حالة خلال عام بسبب إصابات العمال ، والتي تضمنت السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن، نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية، كما اشتملت الإصابات، على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية بسبب وجود الأسلاك المكشوفة.