احدث الأخبار

“مدينة الملك سعود الطبية” تنجح في إنقاذ عين مريض اخترقتها أداة حادة 
أبرز المواد
 ‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎
أبرز المواد
 ما حكم جلوس الأب بدون ملابس أمام أطفاله؟
أبرز المواد
 6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)
أهم الاخبار
 “أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من الرياح السطحية المحملة بالأتربة
أبرز المواد
 إعلامي إيراني: مباراة “النصر وتراكتور” تقام غدًا على ملعب خليفة الدولي
أبرز المواد
 “أخصائية” تكشف تأثير هوس الرشاقة على الصحة النفسية
أبرز المواد
 أطلق النار على آخر.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
أبرز المواد
 التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 تصل لـ 200 ألف ريال.. “الأمن العام” يوضح عقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي
أبرز المواد
 شوهد قبل 3 أيام.. تجدد البحث عن مواطن الرياض المفقود قبل 3 سنوات و30 ألف ريال مكافأة لمن يجده
أبرز المواد
 حيل بسيطة لقراءة الرسائل المحذوفة في واتس آب
أبرز المواد
“مدينة الملك سعود الطبية” تنجح في إنقاذ عين مريض اخترقتها أداة حادة 

“مدينة الملك سعود الطبية” تنجح في إنقاذ عين مريض اخترقتها أداة حادة 

أبرز المواد
‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎

‏”الشورى” يطالب باستحداث المزيد من وظائف الأئمة ‏والخطباء وفقاً لنظام العقود‎

أبرز المواد
ما حكم جلوس الأب بدون ملابس أمام أطفاله؟

ما حكم جلوس الأب بدون ملابس أمام أطفاله؟

أبرز المواد
6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

6 أشقاء يرممون قلعة أثرية بجازان ويحولونها إلى نزل ريفي (فيديو)

أهم الاخبار

“مدينة الملك سعود الطبية” تنجح في إنقاذ عين مريض اخترقتها أداة حادة 

“مدينة الملك سعود الطبية” تنجح في إنقاذ عين مريض اخترقتها أداة حادة 
http://almnatiq.net/?p=1027741

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم طب وجراحة العيون، في إنقاذ عين مقيم أربعيني، بعدما اخترقت أداة حديدية عينه كان يستعملها في أعمال البناء.

 

وكشفت المدينة على لسان استشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي والمشرف على الحالة الدكتور خالد حسان علّام عن كواليس الحادث.

 

وقال علام إن المريض كان يستخدم الأدوات في عمله، مما أدى إلى إصابته بشظية حديدية أدت إلى تمزق صلبة العين، حيث قام فريق طبي مناوب مكون من الاستشارية الدكتورة جوهرة الدامري والأخصائي الدكتورة عبدالعزيز العريني بإغلاق العين وعمل الإجراءات الأولية اللازمة تمهيدًا لإجراء عملية بفريق جراحة الشبكية مكونا من الدكتور علام والدكتور العريني لإزالة الشظية عن طريق إزالة الماء الأبيض والسائل الزجاجي ومن ثم إزالة الشظية الحديدية

 

ولفت علام إلى أن عملية إزالة الشظية استغرقت ثلاث ساعات، حيث تم استخراج الأداة التي بلغ طولها 17 مليمترًا وهي مقاربة لطول العين كاملة، وكانت شظية حديدية اخترقت العين واستقرت بشبكية المريض متسببة بانفصال الشبكية كاملة وتكون ماء أبيض بالعين.

 

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، وخاصة النظارات الواقية للعين أثناء ممارسة الأعمال.

جدير بالذكر أن مدينة الملك سعود الطبية قد كشفت في وقت سابق عن استقبال قرابة 3 آلاف حالة خلال عام بسبب إصابات العمال ، والتي تضمنت السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن، نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية، كما اشتملت الإصابات، على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية بسبب وجود الأسلاك المكشوفة.

روابط ذات صلة

«سعود الطبية»: ثلثا الحوادث بين المسنين تحدث في المنازل.. و4 إرشادات لحمايتهم

«سعود الطبية»: ثلثا الحوادث بين المسنين تحدث في المنازل.. و4 إرشادات لحمايتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*