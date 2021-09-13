صياد يعثر على معدات تعود إلى آلاف السنين داخل معدة تمساح

المناطق_ وكالات

عثر صياد أمريكي على معدات قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح نجح في اصطياده.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار”، أن شين سميث، تمكن من اصطياد تمساح عملاق يبلغ طوله 13 قدمًا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنه عثر بداخله على أدوات قديمة يعود عمرها إلى 5 أو 6 آلاف سنة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات قد تعود إلى سكان أمريكا الأصليين.

وقال سميث إنه عثر على سهم قديم وأدوات أخرى داخل معدة التمساح، لافتًا إلى أن أحد علماء التاريخ كشف أن هذا السهم من أدوات الصيد التي اخترعها الأمريكيون الأصليون.

وأضاف سميث في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لم يتوقع أن يصدق أحد أنه تمكن من اصطياد مثل هذا الوحش العملاق.