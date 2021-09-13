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لأول مرة.. أصالة تكشف تفاصيل زواجها من الشاعر فائق حسن

لأول مرة.. أصالة تكشف تفاصيل زواجها من الشاعر فائق حسن
http://almnatiq.net/?p=1027766
المناطق - وكالات:

في أول تعليق على خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، قالت الفنانة أصالة نصري، أن لحظة حولت مشاعرها هي وزوجها تجاه بعضهما البعض، وأنه- أي زوجها- يتسم بالوضوح، وهي عفوية.

 

وكتبت أصالة تقول عبر انستجرام: “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حوّلت مشاعرنا.. كلّ شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو”.

 

وكشفت أصالة نصري أنها تعاهدت مع زوجها، فائق حسن، على احترام كل مسؤولياتهما، وأن يعلموا أبناءهما كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص، وأنهم سيعطونهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد يتمنوا أن يكون خال من أي ضرر.

 

يأتي هذا في الوقت الذي شكرت فيه أصالة، كل محبيها وأصدقائها الذين فرحوا لزواجها، وكذلك زوجها فائق حسن الذي أصبح عالم تعيش فيه، كما أنها تمنت لهما أن يعيشوا بسلام حياة حلوة نقية تكون للأيام القادمة قصة حلوة دائمًا تروى بابتسامة وتكون خالية من لحظة وجع.

 

كانت أصالة، قد نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أول صورة رسمية تجمع بينها وبين زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، والتي كشفت فيها عن تفاصيل زواجها.

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