شاهد.. لحظة العثور على 6 ملايين دولار داخل منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق

المناطق- وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة عثور حركة طالبان، على 6.5 مليون دولار في منزل نائب الرئيس في الحكومة الأفغانية المنهارة وأحد زعماء المقاومة في ولاية بنجشير، أمر الله صالح، عندما كانوا يبحثون عنه.

ويظهر في الفيديو، عناصر طالبان يفتشون منزل أمر الله صالح، بعد اقتحامه للبحث عنه، فيما عثروا على حقيبة يوجد بها 6.5 مليون دولار في منزله.

وسبق ذكر شوريش صالح أن مسلحي “طالبان” قتلوا عمه روح الله صالح، وهو الشقيق الأكبر لأمر الله صالح، الذي أعلن نفسه القائم بأعمال الرئيس وسائقه، بعد إيقاف سيارتهما عند نقطة تفتيش.