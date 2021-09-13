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لأول مرة منذ أشهر.. هبوط مؤشر إصابات ووفيات كورونا بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1027806
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 66 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,144.

 

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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