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الصحة: إعطاء أكثر من 16,8 مليون جرعة ثانية من لقاح كورونا

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الصحة: إعطاء أكثر من 16,8 مليون جرعة ثانية من لقاح كورونا

الصحة: إعطاء أكثر من 16,8 مليون جرعة ثانية من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1027818
محررو المناطق:

كشفت وزارة الصحة، أن عدد الجرعة الثانية المعطاة من لقاح كورونا في المملكة بلغت 16,886,695 جرعة.

 

وفي وقت سابق، دعت الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

 

‬وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (75) حالة، مؤكدة وتعافي(66) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2295) حالة منها (481) حالة حرجة.

 

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(546067) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535144) حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8628) حالة.

 

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).​

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