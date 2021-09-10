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إطلاق نار على فلسطيني قرب محطة حافلات بالقدس

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إطلاق نار على فلسطيني قرب محطة حافلات بالقدس

إطلاق نار على فلسطيني قرب محطة حافلات بالقدس
http://almnatiq.net/?p=1027836

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني قرب محطة الحافلات الرئيسية بمدينة القدس بذريعة تنفيذ عملية طعن.

ووفقا لوكالة “سوا” الفلسطينية، أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار صوب منفذ عملية الطعن قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة، دون معرفة حالته الصحية.

وعلى صعيد متصل، قالت منظمة طبية إسرائيلية، انه في الساعة 3:20 مساءً، ورد بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس عن إصابة شخصين بعملية طعن في شارع يافا بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، حيث قام المسعفون التابعون لنجمة داود الحمراء بتقديم كامل الرعاية الطبية لهما.

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