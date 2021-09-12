بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

محررو المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد، إن المدينة المنورة سجلت المرتبة الأولى ارتفاعا في درجات الحراة بين مدن المملكة بـ 42 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ 41.6، ثم الأحساء بـ 41 درجة.

وبحسب المركز الوطني فقد سجلت الخرج والقصيم درجة 40، وسجلت القيصومة وحفر الباطن 39، بينما كانت درجة الحرارة في الرياض 39.5.

وأشار أن درجة الحرارة في شرورة وبيشة ورفحاء بلغت 38، وكانت الدرجة 37 في ينبع والعلا، بينما سجلت عرعر 36 درجة.