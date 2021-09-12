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بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

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بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1027856
محررو المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد، إن المدينة المنورة سجلت  المرتبة الأولى ارتفاعا في درجات الحراة بين مدن المملكة بـ 42 درجة مئوية،  تلتها الدمام بـ 41.6، ثم الأحساء بـ 41 درجة.

وبحسب المركز الوطني فقد سجلت الخرج والقصيم درجة 40،  وسجلت القيصومة وحفر الباطن 39، بينما كانت درجة الحرارة في الرياض 39.5.

وأشار  أن درجة الحرارة في شرورة وبيشة ورفحاء بلغت 38، وكانت الدرجة 37 في ينبع والعلا، بينما سجلت عرعر 36 درجة.

 

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