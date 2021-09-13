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فيديو.. عضو جمعية الاقتصاد: سن التقاعد في المملكة الأقل بين دول العالم

فيديو.. عضو جمعية الاقتصاد: سن التقاعد في المملكة الأقل بين دول العالم

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فيديو.. عضو جمعية الاقتصاد: سن التقاعد في المملكة الأقل بين دول العالم

فيديو.. عضو جمعية الاقتصاد: سن التقاعد في المملكة الأقل بين دول العالم
http://almnatiq.net/?p=1027863

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ياسر الحربي، إن سن التقاعد في المملكة يعتبر من أقل الدول في العالم، مشيرًا إلى أن معظم المتقاعدين مبكرا في مجالات وتخصصات مهمة.

وأضاف خلال حديثه لـ”الإخبارية”، اليوم الاثنين، إن 30 % متقاعدين تقاعد مبكر، معظمهم في تخصصات مهمة، مثل قطاع التعليم والصحة والقطاع الأمني، وفي ظل التغييرات في السوق المحلي نحتاج لخبراتهم لأن معظمهم في سن 50 أو أقل من 50 وهو بحسب منظمة الصحة العالمية سن للإنتاج والعمل.

وتابع: “هناك حاجة ماسة للاستفادة من مشاركتهم في البناء والتنمية ويمكنهم أيضا الاستفادة من رفع رواتبهم الشهرية لأنه في ظل التحديات التي نواجهها هذه الأيام لم يعد الراتب الشهري يكفي والسوق المحلي يحتاج لخدمات المتقاعدين “.

 

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