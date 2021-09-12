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وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين

وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين

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وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين

وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1027881

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية د.خالد عبدالغفار؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل في الجوانب التعليمية.

واستعرض الجانبان التوأمة والشراكة العلمية والبحثية بين الجامعات السعودية والمصرية المتميزة، وإعداد برنامج تنفيذي في مجال البحث العلمي والابتكار بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء  نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي المساعد د.عبدالرحمن العمري، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال د.أحمد الجميعة.

 

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