طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس صيفي وسحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق يوم غد الثلاثاء.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، أن سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة ستكون على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر، والذي يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف المتر.