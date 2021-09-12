احدث الأخبار

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية تعلن عن مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول بميليشيا حزب الله
أبرز المواد
 إطلاق نار على فلسطيني قرب محطة حافلات بالقدس
أبرز المواد
 بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
محليات
 منعهم من السفر والسجن 20 عاما.. الحكم بإدانة 24 متهما بارتكاب جريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال
محليات
 “وكيل الصحة”: 3 أسباب وراء الانخفاض المذهل لكورونا في المملكة
أبرز المواد
 بحوزته 1787 قرصًا.. القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 “أوبك” تتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة
أبرز المواد
 الصحة: إعطاء أكثر من 16,8 مليون جرعة ثانية من لقاح كورونا
أبرز المواد
 صياد يعثر على معدات تعود إلى آلاف السنين داخل معدة تمساح 
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذر من منتج عناية بالعيون يحتوي على نسبة رصاص عالية
أبرز المواد
طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

أبرز المواد
الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا

الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا

أبرز المواد
الخارجية الأمريكية تعلن عن مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول بميليشيا حزب الله

الخارجية الأمريكية تعلن عن مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول بميليشيا حزب الله

أبرز المواد
إطلاق نار على فلسطيني قرب محطة حافلات بالقدس

إطلاق نار على فلسطيني قرب محطة حافلات بالقدس

أبرز المواد

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1027888

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس صيفي وسحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق يوم غد الثلاثاء.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، أن سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة ستكون على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر، والذي يشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف المتر.

روابط ذات صلة

مشاهد خلَّابة لتساقط البرد على الشفا بالطائف

مشاهد خلَّابة لتساقط البرد على الشفا بالطائف
“الحصيني” يكشف حالة الطقس اليوم والمنطقة التي سجلت أقل درجة حرارة

“الحصيني” يكشف حالة الطقس اليوم والمنطقة التي سجلت أقل درجة حرارة
ضبط مستوع عشوائي لتخزين المواد الغذائية في جدة

ضبط مستوع عشوائي لتخزين المواد الغذائية في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*