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خوفا من الهزيمة..الاستقلال الإيراني يعلن مكافأت تحفيزية نظير الفوز على الهلال

خوفا من الهزيمة..الاستقلال الإيراني يعلن مكافأت تحفيزية نظير الفوز على الهلال
الاستقلال الإيراني
http://almnatiq.net/?p=1027893

أعلنت إدارة نادي الاستقلال الإيراني، اليوم الإثنين، عن مكافآت خاصة في حال تخطي الهلال خلال دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، والتي من المنتظر أن تقام على ملعب زعيبل في دبي.

وصرح أحمد مدادي، رئيس النادي، في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لنادي الاستقلال عن مباراة الفريق والهلال مساء الإثنين: “إنهم يستعدون الليلة، أنا أتمنى لهم التوفيق، أعين جميع المشجعين الإيرانيين والأشخاص تجاه هذه المباراة، آمل أن يحظى اللاعبين بعرض جيد، وفوز مهم وفق ما خطط له المدرب ، وليكون انتصار جديد يضاف إلى تاريخ الاستقلال” .

وأضاف في الجزء التالي من حديثه: “بالتنسيق مع مجلس الإدارة، اعتبرنا رصدنا خاصة لهزيمة الهلال ليتمكن اللاعبون من دخول المباراة بروح مزدوج”.

 

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