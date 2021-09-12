احدث الأخبار

وظائف طبية وصحية بجامعة القصيم
محليات
 وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين
أبرز المواد
 طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية تعلن عن مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مسؤول بميليشيا حزب الله
أبرز المواد
 إطلاق نار على فلسطيني قرب محطة حافلات بالقدس
أبرز المواد
 بـ 42 درجة.. المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
محليات
 منعهم من السفر والسجن 20 عاما.. الحكم بإدانة 24 متهما بارتكاب جريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال
محليات
 الصحة: 3 أسباب وراء الانخفاض الكبير لكورونا في المملكة
أبرز المواد
 بحوزته 1787 قرصًا.. القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 “أوبك” تتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة
أبرز المواد
 الصحة: إعطاء أكثر من 16,8 مليون جرعة ثانية من لقاح كورونا
أبرز المواد
وظائف طبية وصحية بجامعة القصيم

وظائف طبية وصحية بجامعة القصيم

محليات
وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين

وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين

أبرز المواد
طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

أبرز المواد
الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا

الصحة تدعو إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا

أبرز المواد

وظائف طبية وصحية بجامعة القصيم

وظائف طبية وصحية بجامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=1027894
المناطق - واس:

كشفت المدينة الطبية بجامعة القصيم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الطبية والصحية في عدة تخصصات على برنامج التشغيل الذاتي.

وأضافت أن استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف يبدأ إلكترونيا اليوم ويستمر حتى الأربعاء 15 / 2 / 1443هـ، عبر الرابط: https://jobs.qu.edu.sa.

وتمثلت الوظائف التي تحتاجها المدينة الطبية في المجال الطبي في: “طبيب استشاري في عناية مركزة أطفال، وعناية مركزة كبار، وجودة، ومختبر (بنك دم، باثولوجيا إكلينيكية، أمراض دم)، وقلب كبار، وتخدير، وطوارئ، وأمراض سكري وغدد صماء واستقلاب كبار، وطب أسرة، ونساء وولادة (إناث)، وطبيب نائب أول في أمراض سكري، وغدد صماء واستقلاب كبار، وطب أسرة، وطبيب نائب في الطوارئ، وطبيب نائب أسنان في الاستعاضة السنية والتركيبات وجراحة الوجه والفكين وتقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، وأخصائي استشاري تمريض يحمل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص، وأخصائي أول تمريض يحمل درجة الماجستير في التخصص”.

واشترطت الجامعة لشغل هذه الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب لأخصائي التمريض، وأخصائي معلوماتية صحية، وأخصائي تثقيف صحي، ومساعد طبيب أسنان.

كما اشترطت الدرجة العلمية في التخصص لأخصائي تقنية أسنان درجة البكالوريوس في التخصص، وأخصائي رعاية فم وأسنان، وأخصائي فيزياء طبية، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي تخدير الدرجة العلمية في التخصص وأخصائي تعقيم، وفني تخدير، وفني تعقيم، والتي يشترط لها درجة الدبلوم في التخصص سكرتير طبي، إلى جانب إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول.

وفيما يخص الوظائف الصحية المطلوبة، فقد أعلنت المدينة الطبية عن حاجتها لأخصائي استشاري كيمياء حيوية، وأخصائي استشاري هيماتولوجي، وأخصائي استشاري بنك دم، ويشترط لها درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص مع خبرة لمدة سنة، وصيدلي، وأخصائي مختبر، وأخصائي رعاية قدم وكاحل، وأخصائي سحب دم درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لمدة سنة، وكذلك أخصائي أشعة ويشترط درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لمدة سنة في الأشعة (المغناطيسية، التداخلية، المقطعية، الصوتية، السينية، الفلوروسكوبي، تصوير الثدي، الطب النووي)، أخصائي إدارة صحية، وأخصائي علاج وظيفي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي تغذية، وأخصائي تغذية علاجية، وأخصائي خدمات طبية طارئة، ويشترط درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لمدة سنة.

ويشترط لشغل الوظائف بالمجموعة الثانية، أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وألا تقل خبرة المتقدم عن سنة في التخصص، ويجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، مع إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول، وكذلك إرفاق درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية التي يجب ألا تقل الدرجة في اختبار STEP عن 75 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 67 للفنيين، وألا تقل في اختبار IELTS عن درجة 5.5 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 5 للفنيين، وكذلك في اختبار TOEFL Internet-based (IBT) يجب ألا تقل الدرجة عن 53 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 51 للفنيين، واختبار TOEFL Paper-based (PBT) بدرجة لا تقل عن 475 للأخصائيين وبدرجة لا تقل عن 466 للفنيين.

ويستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.

روابط ذات صلة

شركة “STC” تعلن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

شركة “STC” تعلن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
في 5 مجالات.. الإعلان عن أكثر من 350 وظيفة بمُلتقى التوظيف الرابع بجدة غدًا

في 5 مجالات.. الإعلان عن أكثر من 350 وظيفة بمُلتقى التوظيف الرابع بجدة غدًا
ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المُعلن عنها مؤخرًا لإجراء المقابلة الشخصية

ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المُعلن عنها مؤخرًا لإجراء المقابلة الشخصية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*