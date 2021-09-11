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موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
الهلال السعودي
http://almnatiq.net/?p=1027901

يلتقي نادي الهلال مساء اليوم الإثنين، نادي الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات دور ال16 من دوري أبطال آسيا 2021.

وتنطلق المباراة المرتقبة في الثامنة مساء يوم الإثنين، بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد نادي الوصل الإماراتي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا

تتولى قناة SSC7 HD نقل المباراة عبر شاشتها على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن يسبق المباراة استوديو تحليلي للوقوف على نقاط القوة والضعف بين صفوف الفريقين.

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