أبرزها اعتماد نظام تنفيذي جديد.. تغييرات مرتقبة لسياسة المخالفات المرورية

المناطق - الرياض:

أفادت مصادر مطلعة عن تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين.

وكشفت المصادر، أن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة وذلك بحسب “العربية”.

وتابعت المصادر أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن جهود المملكة التي تبذلها منذ عام 2016 لتعزيز السلامة المرورية، وتخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية.