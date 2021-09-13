احدث الأخبار

“بعضها لا يتطلب خبرة”.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني بالرياض
منوعات
 هل المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة بكورونا أقوى من اللقاح؟.. دراسة حديثة تجيب
أبرز المواد
 هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير ؟..عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)
منوعات
 ضبط “36” مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)
محليات
 “الموارد البشرية” تُلزم القطاع الخاص بتوثيق عقود المقيمين
محليات
 رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 45 بالمئة
محليات
 قبل سقوطها في أيدي “طالبان”..طلب غريب لفنانة أفغانية من خطيبها
منوعات
 خوفا من الهزيمة..الاستقلال الإيراني يعلن مكافأت تحفيزية نظير الفوز على الهلال
أبرز المواد
 موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 أبرزها اعتماد نظام تنفيذي جديد.. تغييرات مرتقبة لسياسة المخالفات المرورية
محليات
 وظائف طبية وصحية بجامعة القصيم
محليات
 وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين البلدين
أبرز المواد
“بعضها لا يتطلب خبرة”.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني بالرياض

“بعضها لا يتطلب خبرة”.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للطيران المدني بالرياض

منوعات
هل المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة بكورونا أقوى من اللقاح؟.. دراسة حديثة تجيب

هل المناعة الناتجة عن الإصابة السابقة بكورونا أقوى من اللقاح؟.. دراسة حديثة تجيب

أبرز المواد
هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير ؟..عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير ؟..عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

منوعات
ضبط “36” مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

ضبط “36” مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

محليات

قبل سقوطها في أيدي “طالبان”..طلب غريب لفنانة أفغانية من خطيبها

قبل سقوطها في أيدي “طالبان”..طلب غريب لفنانة أفغانية من خطيبها
http://almnatiq.net/?p=1027909
المناطق - وكالات:

كشفت نجمة “موسيقى بوب” أفغانية شهيرة، عن تفاصيل هروبها من مدينة كابول بعدما استولت حركة “طالبان” عليها.

وأشارت أريانا سعيد أريانا سعيد (26 عاما)  إلى أنها طلبت من خطيبها ومدير أعمالها، إذا ما قبضت حركة طالبان عليها أن يقتلها فورا بإطلاق رصاصة في رأسها، وذلك لكي لا يصطحبوها وهي حية.

وقالت، إنها حاولت في المرة الأولى الفرار إلى اسطنبول في 15 أغسطس، وهو اليوم الذي استولت فيه “طالبان” على العاصمة الأفغانية، ولكن ما حدث هو أن الرحلة الجوية التي كانت تخطط لركوبها لم تقلع، بحسب تصريحاتها لوكالة “فرانس برس”.

وأضافت  سعيد أن محاولتها الأخرى للهروب من كابول كانت في اليوم التالي، وحضرت وهي ترتدي ملابس سوداء بالكامل، وضعت في المطار خطة هي أنها اتفقت مع طفلة على أن تخبر الجنود الأمريكيين أنها والدتها، وتدعى “فريشتا” وليس “أريانا”.

وتابعت أريانا سعيد: “رفض الجنود الأمريكيون في البداية السماح لي بالمرور لأنني لست مواطنة أمريكية، لكن مترجما تعرف على خطيبي حسيب، وأخبرهم أنه كان خطيب نجمة كبيرة تتعرض حياتها للخطر”.

ومنذ هروبها من كابول، قامت أريانا ​برحلات إلى العاصمة القطرية الدوحة والكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد حاليا مع خطيبها في إسطنبول.

روابط ذات صلة

شاهد.. لحظة العثور على 6 ملايين دولار داخل منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق

شاهد.. لحظة العثور على 6 ملايين دولار داخل منزل نائب الرئيس الأفغاني السابق
الأمم المتحدة: طالبان استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في أفغانستان

الأمم المتحدة: طالبان استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المحتجين في أفغانستان
طالبان تُغير اسم المطار الرئيسي في العاصمة كابل

طالبان تُغير اسم المطار الرئيسي في العاصمة كابل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*