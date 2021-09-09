هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير ؟..عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

أكد الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، أنه من الجائز أن تدفع الزوجة الزكاة لزوجها، إذا كان فقيرًا ومستحقًا للزكاة، وكانت غنية.

وقال المنيع خلال لقائه المذاع ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية” ، إنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته؛ لأن الزوج في حالة دفعه زكاته إلى زوجته فهو يغنيها بزكاته عن المطالبة بنفقتها، ويكون قد استفاد من زكاته، ولا يجوز لمن يدفع زكاته بأن تعود زكاته إليه بما ينفعه فيها؛ لأن الزكاة ينبغي أن تكون محض انتفاع لغيره.