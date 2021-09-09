“الموارد البشرية” تُلزم القطاع الخاص بتوثيق عقود المقيمين

المناطق - الرياض:

كشف مصدر عن إلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص، بتوثيق عقود الموظفين المقيمين، وذلك من خلال منصة قوى الإلكترونية.

وأشار المصدر إلى أن توثيق العقود إلزامي للموظف المقيم منذ تاريخ مباشرته العمل، وذلك بهدف حفظ حقوق صاحب العمل والموظف، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بأنظمة العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية وذلك وفقا لـ”أخبار 24″.

وأكد، أنه بعد ثلاثة أشهر من الآن، وتحديدا مطلع عام 2022م، ستكون عقود العمل الورقية للموظفين المقيمين غير معترف بها لدى المحاكم العمالية، ولدى الوزارة كذلك، مهيبًا بالمنشآت المسارعة بإنشاء العقود الإلكترونية وتوثيقها من خلال منصة قوى الإلكترونية، تفاديا للعقوبات النظامية.